Skilehrer-Cluster in Tirol weitet sich aus

Der am Freitag bekannt gewordene Cluster an positiv auf Corona getesteten Skilehrern im Tiroler Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) wächst weiter: Inzwischen lagen vier weitere Fälle vor, somit verzeichnete man bisher insgesamt 23 positive Testungen, berichtete das Land der APA.

Betroffen waren zwei Skischulen mit größtenteils ausländischen Staatsbürger, hatte zuvor die Tiroler Tageszeitung berichtet.

Sowohl die positiv Getesteten, als auch alle weiteren Skilehrer dieser beiden Gruppen wurden von der Gesundheitsbehörde umgehend abgesondert, hieß es.

Da die ausländische Gruppe im Zuge des Contact Tracings und der polizeilichen Erhebungen die Namen der Almhütten und Restaurants, in denen sie sich aufhielten, nicht nennen konnten, hatte die Gesundheitsbehörde am Freitag vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die sich seit dem 25. Dezember im Skigebiet in Almhütten oder Restaurants aufhielten, wurden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.