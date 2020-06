Sind Frauenärztinnen besser?

Frauen lassen sich lieber von Gynäkologinnen untersuchen als von deren männlichen Kollegen. Das behauptet zumindest die Bundesregierung und bevorzugt Ärztinnen bei der nach einem Punktesystem organisierten Vergabe von Krankenkassen-Verträgen. Weibliche Bewerber bekommen automatisch 7,5 der maximal erreichbaren 75 Punkte und hängen so gleich qualifizierte Männer ab.

Ein Salzburger Frauenarzt wollte sich das nicht gefallen lassen und beschwerte sich wegen Gleichheitswidrigkeit beim Verfassungsgerichtshof (VfGH). Das Geschlecht dürfe keine berufliche Anforderung sein (mit kleinen Ausnahmen wie z. B. Tänzerinnen oder Schauspielerinnen in bestimmten Rollen). Die Begründung für die Bevorzugung der Frauenärztinnen, sie würden bei Patientinnen besondere Vertrauenswürdigkeit genießen, müsste dann auch für Urologen gelten. Denn dort seien Frauen ebenso einem Eingriff in ihre Intimsphäre ausgesetzt.

Das Gesundheitsministerium hält die Bevorzugung für nicht unverhältnismäßig. Und im Sinne einer flächendeckenden Versorgung mit leistbaren Kassen-Gynäkologinnen für geboten. In Kärnten wurde durch die "positive Diskriminierung" zulasten der Männer das Angebot von null Frauenärztinnen mit Kassenvertrag auf immerhin eine erhöht (bei 23 männlichen Kollegen), in Salzburg von drei auf sieben (19 Männer), in Wien von 22 auf 25 (65 männliche Gynäkologen).