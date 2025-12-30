Österreich

In der Silvesternacht wird"s frostig - aber auch weiß

++ THEMENBILD ++ "WINTER / WINTERSPORT / FREIZEIT / TOURISMUS"
Das Jahr 2025 endet vielerorts mit Minusgraden, aber auch mit Schnee. Sogar entlang der Donau werden sich Schneeflocken blicken lassen.
Von Sandra Frank
30.12.25, 09:40
Eine nördliche Strömung hat polare Kaltluft nach Österreich geführt, durch diese Kaltfront hat es auch in Wien ein wenig geschneit.

So wird das Wetter zum Jahreswechsel

Zu Silvester beruhigt sich das Wetter laut Wetterdienst Ubimet: "In der ersten Tageshälfte wird es morgen recht freundlich", entnimmt der Experte den Wetterkarten. Gegen Mittag kommen Wolken vom Norden, gegen Abend kann es in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg schneien. Auch in Wien seien ein "paar Schneeflocken" möglich. 

Schneeflocken lassen sich entlang der Donau blicken

So gut wie sicher ist der Schneefall vom Salzkammergut bis zur Rax und dem Schneeberg, entlang der Donau werden sich ebenso ab und zu Schneeflocken blicken lassen.

Weiße Weihnachten: Die besten Bilder vom verschneiten Wien

Von Westen nach Süden, also von Vorarlberg über Kärnten bis ins Burgenland, verläuft der letzte Tag des Jahres trocken und ruhig. Tagsüber werde es sonnig, nachts sei, wenn überhaupt, mit ein paar lockeren Wolken zu rechnen. 

In der Silvesternacht wird es frostig

Mit welchen Temperaturen wird ins neue Jahr gefeiert? Um Mitternacht wird"s frostig: Im Westen, wo es gering bewölkt ist, ist zum Jahreswechsel mit minus 3 bis minus 8 Grad zu rechnen. "Dort, wo es bewölkt ist, befinden wir uns bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt." Alpennordseitig werde es minus 1 Grad haben, entlang der Donau plus 1 Grad. 

Kommentare