In der Silvesternacht wird"s frostig - aber auch weiß
Eine nördliche Strömung hat polare Kaltluft nach Österreich geführt, durch diese Kaltfront hat es auch in Wien ein wenig geschneit.
Zu Silvester beruhigt sich das Wetter laut Wetterdienst Ubimet: "In der ersten Tageshälfte wird es morgen recht freundlich", entnimmt der Experte den Wetterkarten. Gegen Mittag kommen Wolken vom Norden, gegen Abend kann es in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg schneien. Auch in Wien seien ein "paar Schneeflocken" möglich.
Schneeflocken lassen sich entlang der Donau blicken
So gut wie sicher ist der Schneefall vom Salzkammergut bis zur Rax und dem Schneeberg, entlang der Donau werden sich ebenso ab und zu Schneeflocken blicken lassen.
Von Westen nach Süden, also von Vorarlberg über Kärnten bis ins Burgenland, verläuft der letzte Tag des Jahres trocken und ruhig. Tagsüber werde es sonnig, nachts sei, wenn überhaupt, mit ein paar lockeren Wolken zu rechnen.
In der Silvesternacht wird es frostig
Mit welchen Temperaturen wird ins neue Jahr gefeiert? Um Mitternacht wird"s frostig: Im Westen, wo es gering bewölkt ist, ist zum Jahreswechsel mit minus 3 bis minus 8 Grad zu rechnen. "Dort, wo es bewölkt ist, befinden wir uns bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt." Alpennordseitig werde es minus 1 Grad haben, entlang der Donau plus 1 Grad.
