In der Silvesternacht wird"s frostig - aber auch weiß

Eine nördliche Strömung hat polare Kaltluft nach Österreich geführt, durch diese Kaltfront hat es auch in Wien ein wenig geschneit.

Zu Silvester beruhigt sich das Wetter laut Wetterdienst Ubimet: "In der ersten Tageshälfte wird es morgen recht freundlich", entnimmt der Experte den Wetterkarten. Gegen Mittag kommen Wolken vom Norden, gegen Abend kann es in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg schneien. Auch in Wien seien ein "paar Schneeflocken" möglich.

Schneeflocken lassen sich entlang der Donau blicken

So gut wie sicher ist der Schneefall vom Salzkammergut bis zur Rax und dem Schneeberg, entlang der Donau werden sich ebenso ab und zu Schneeflocken blicken lassen.