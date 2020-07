"Sichtflug über den Brenner war hochriskant“

Mit einem solchen Gerät, dessen Manövrierfähigkeit mit sieben Passagieren und viel Sprit an Bord ohnedies eingeschränkt ist, über den Brenner kommen zu wollen, das ist ein hochriskantes Unterfangen", erklärt Christian Ortner nach dem furchtbaren Unglück bei Ellbögen.

Der Innsbrucker Anwalt ist selbst Pilot und Sachverständiger. Weil er in diesem Fall nicht mit einem Gutachten beauftragt wurde, gibt er Auskunft zu den Verhältnissen, die am Sonntag herrschten, als Pilot Fred Filsecker, 51, mit der in den USA registrierten Cessna um 6.50 Uhr vom Innsbrucker Flughafen abhob.

Wie berichtet, hatte Filsecker via Funk der Flugsicherungsstelle Austro Control noch geantwortet, dass die Voraussetzungen für einen Sichtflug reichen würden. Dann, um 7.12 Uhr, verschwand die Maschine vom Radar und zerschellte auf 1612 Metern am Berg.