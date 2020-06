Weniger Alkohol am Steuer

"2007 gab es in Wien noch 77.000 Alkoholtests, im vergangenen Jahr waren es 368.000", heißt es bei der Verkehrspolizei. Grund dafür ist auch die hohe Dichte an Vortestgeräten in der Bundeshauptstadt – hier sind bereits 123 davon im Einsatz. In ganz Österreich mussten im Vorjahr über 1,7 Millionen Autofahrer zur Promille-Kontrolle, insgesamt 35.400 Lenker wurden deswegen angezeigt. Zwei Jahre zuvor waren es noch 40.200 alkoholisierte Lenker gewesen.

Relativ konstant ist seit zwei Jahren nur die Zahl der erwischten Schnellfahrer. 4,87 Millionen Anzeigen und Organmandate wurden an die Autolenker verschickt, das ist nur wenig mehr als im Jahr davor. Rechnet man das hoch, dann zahlten Österreichs Autofahrer rund eine Viertelmilliarde Euro nur fürs schnelle Fahren.

Bei den meisten anderen Delikten waren Rückgänge zu verzeichnen, die Zahl der erwischten Drogenlenker etwa sank von 877 auf 732. Das dritthäufigste Delikt nach Rasen und Alkohol bleibt das Telefonieren am Steuer, allein deshalb wurden 137.500 Strafen ausgesprochen. Bei den Übertretungen gibt es interessanterweise sehr bundesländerspezifische Delikte. Das Handy während der Fahrt ist offenbar besonders in der Steiermark und in Wien groß in Mode, ohne Kindersitz zu fahren ist hingegen mehr in Oberösterreich (und Wien) verbreitet. Der Gurt wird mit Abstand am häufigsten in Niederösterreich "vergessen", dieses Bundesland ist auch bei den Strafen für das Schnellfahren in Front. Im Bezug auf die Bevölkerung ist Alkohol am Steuer vor allem in Kärnten, der Steiermark und OÖ verbreitet.