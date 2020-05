Serie von rechtsextremen Anschlägen geklärt

Die Serie rechtsextrem motivierter Straftaten in der Stadt Salzburg ist mit der Festnahme eines 39-Jährigen in der Vorwoche offenbar geklärt. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, soll der Österreicher 47 Delikte gestanden haben. Unter anderem soll der Obdachlose die Salzburger Parteizentralen von SPÖ, Grünen und KPÖ mit Nazi-Parolen beschmiert haben. Er soll auch für zahlreiche weitere Zerstörungen verantwortlich sein, unter anderem an den so genannten Stolpersteinen, an den Transparenten der Initiative #88gegenrechts!, am Widerstandsdenkmal am Kommunalfriedhof, dem Euthanasiedenkmal im Mirabellgarten und an der jüdischen Synagoge.

Bereits seit 2013 trieb der Serientäter laut Polizei in Salzburg sein Unwesen. Nach der letzten Beschädigung der Transparente der Initiative #88gegenrechts! Anfang Juni erstellten die Fahnder ein Täterprofil. Mit gerichtlicher Erlaubnis wurde eine technische Überwachung im Stadtgebiet eingerichtet. So gelangten die Ermittler zu einem Fahndungsbild des Verdächtigen. Auffallend war sein Rucksack mit gelben Streifen.