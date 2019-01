Semesterferien: Absprung in den Schnee

Mehr als vier Meter Schnee auf dem Hochkar in Niederösterreich, in St. Anton am Arlberg liegen fünf Meter. Im Westen Österreichs schaut man auf den kältesten Jänner seit 160 Jahren zurück. Die Schneekanonen stehen still, beste Pisten-Bedingungen für die Semesterferien.

Für 480.000 Schüler Ostösterreichs läutet heute, Freitag, in diesem Semester die Schulglocke zum letzten Mal. Viele Familien fahren am Samstag in den Winterurlaub. Wer dazugehört, sollte nicht nur Skiausrüstung, sondern auch starke Nerven im Gepäck haben.