Sektenforscherin: "Man muss denen den Geldhahn abdrehen"

Und es stecke weiterhin großes Aktivierungspotenzial für Anhänger von Desinformation und Verschwörungstheorien in den Kanälen. „Langfristig sind diese Formen der Desinformation rund um den russischen Krieg für unsere Gesellschaft gefährlich, weil sie darauf abzielen, das Vertrauen in relevante Medien, in Entscheidungen und Handlungen der Regierung und in Institutionen zu untergraben.“

Und Schiesser weist darauf hin, dass diese Personengruppen ihre Informationen nur über diese Kanäle beziehen und weitgehend von valider Information abgekapselt seien. Wichtig sei, bei Plattformen wie Telegram und deren großen Playern zu prüfen, ob alles, was kommuniziert wird, im legalen Rahmen bleibe.