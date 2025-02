Wegen Falschinformationen und Radikalisierung: Grüne wollen Fesseln für TikTok

In Reaktion auf die jüngsten Terroranschläge in München und Villach, bei denen sich die jungen Täter über Plattformen wie TikTok radikalisierten, fordern die Grünen im österreichischen Nationalrat verstärkte Maßnahmen gegen Extremismus und Desinformation in sozialen Medien.

Klubobmann und Parteichef Werner Kogler betont die Dringlichkeit, diese Plattformen von extremistischer Propaganda zu befreien und verweist auf den "Digital Services Act" (DSA) der EU, der als zentrales Instrument konsequent umgesetzt werden müsse.