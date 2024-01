Sechstes Erdbeben in Tirol innerhalb weniger Tage

Die Erdbebenserie im Tiroler Unterland hat sich auch am Wochenende fortgesetzt. Am Samstag um 14.35 Uhr ereigneten sich erneut im Raum Waidring (Bezirk Kitzbühel) Erdstöße mit einer Magnitude von 2,9. Es handelte sich um das sechste Erdbeben in der Region binnen weniger Tage. Das Beben wurde von der Bevölkerung erneut teils deutlich verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) mit.

Berichte über Schäden gab es nicht. Diese seien bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Zuvor war Freitagabend, ebenfalls südwestlich von Waidring, ein Beben der Stärke 3,5 registriert worden. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell/erdbeben auszufüllen, die App QuakeWatch Austria zu benutzen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken.