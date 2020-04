Sechsfachjackpot im Lotto: Es geht nun um 7,5 Millionen Euro

Der Fünffachjackpot ist am Sonntag nicht geknackt worden, und damit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot. Das teilten die Österreichischen Lotterien am Sonntagabend mit. Es ist dies der fünfte Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte. Dabei geht es voraussichtlich um rund 7,5 Millionen Euro.

Die "sechs Richtigen" waren mit 2, 10, 12, 33, 35 und 39 schön verteilt, lediglich die 20er-Zahlen blieben aus. Zwar wurden mehr als 6,5 Millionen Tipps abgegeben, aber diese Kombination war nicht dabei.