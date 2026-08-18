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Crash von Pkw und Transporter: Sechs Verletzte in Tirol
Ein Pkw-Lenker, eine 41-jährige Beifahrerin sowie vier im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren erlitten Verletzungen.
Sechs Verletzte hat Dienstagmittag ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter auf der Sellraintalstraße (L 13) im Tiroler Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) gefordert. Der 22-jährige Lenker des Kleintransporters war offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer Rechtskurve frontal mit dem Auto eines 43-Jährigen kollidiert.
Der Pkw-Lenker, eine 41-jährige Beifahrerin sowie vier im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren erlitten Verletzungen.
Der rumänische Lenker des Kleintransporters blieb indes unverletzt, berichtete die Polizei. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Sellraintalstraße war in der Galerie im Bereich „Untere Grube“ rund zwei Stunden lang gesperrt.
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