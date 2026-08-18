Crash von Pkw und Transporter: Sechs Verletzte in Tirol

Sechs Verletzte hat Dienstagmittag ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter auf der Sellraintalstraße (L 13) im Tiroler Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) gefordert. Der 22-jährige Lenker des Kleintransporters war offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten und in einer Rechtskurve frontal mit dem Auto eines 43-Jährigen kollidiert.

Der Pkw-Lenker, eine 41-jährige Beifahrerin sowie vier im Fahrzeug befindliche Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren erlitten Verletzungen.