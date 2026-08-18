Kleinbus gegen Lkw: Schlimmer Crash in Zwettl forderte Verletzte
Zwei Verletzte hat Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall in Zwettl im Waldviertel gefordert. Kurz nach 15.00 Uhr waren ein Kleinbus und ein Lastwagen kollidiert.
Nach der Alarmierung rückten 15 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Zwettl zum Einsatzort in der Nähe der Brauerei Zwettl aus. Zu Beginn wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Rettungsdienst unterstützt.
In weiterer Folge wurden durch die Feuerwehr beide Unfallfahrzeuge geborgen, berichtete die Feuerwehr.
Das demolierte Sattelzugfahrzeug wurde mittels Ladehaken von der Feuerwehr abgeschleppt. Auch der stark demolierte Kleinbus musste mit einem schweren Rüstfahrzeug aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.
Die Unfallursache wird von der Polizei erhoben. Die verletzten Insassen wurden von den Rettungskräften versorgt und in die Klinik gebracht.
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