Kleinbus gegen Lkw: Schlimmer Crash in Zwettl forderte Verletzte

Zwei Verletzte hat Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall in Zwettl im Waldviertel gefordert. Kurz nach 15.00 Uhr waren ein Kleinbus und ein Lastwagen kollidiert.

Nach der Alarmierung rückten 15 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Zwettl zum Einsatzort in der Nähe der Brauerei Zwettl aus. Zu Beginn wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Rettungsdienst unterstützt.

In weiterer Folge wurden durch die Feuerwehr beide Unfallfahrzeuge geborgen, berichtete die Feuerwehr.