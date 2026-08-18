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Von LKW erfasst: Fußgängerin in NÖ tödlich verletzt
Die Frau starb an Ort und Stelle.
In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Einen entsprechenden Onlinebericht der Tageszeitung „Heute“ bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage.
Die Frau starb demnach an Ort und Stelle. Weitere Details wurden am Dienstag noch erhoben.
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