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Niederösterreich

Von LKW erfasst: Fußgängerin in NÖ tödlich verletzt

Die Frau starb an Ort und Stelle.
18.08.2026, 17:24

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Blaulicht und der Schriftzug "NOTARZT" sind auf einem Einsatzfahrzeug zu sehen.

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Dienstagnachmittag eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Einen entsprechenden Onlinebericht der Tageszeitung „Heute“ bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage.

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Die Frau starb demnach an Ort und Stelle. Weitere Details wurden am Dienstag noch erhoben.

Agenturen, paw  | 

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