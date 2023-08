Schwitzen in den Städten: Wie auf die Hitze reagiert wird

Hier ist es bereits zur Mittagszeit brütend heiß, fast menschenleer präsentiert sich letzterer deshalb auch. „Ein paar Schattenspender wären ein Hit“, sagt Hermann G. aus dem Waldviertel, der an diesem Montag zu Besuch bei seiner Tochter war.

Zum Glück muss man in der Stadt nicht weit gehen, um sich unter Bäumen abkühlen zu können. „Ich habe heute bereits für meine Mathe-Nachprüfung gelernt, jetzt will ich mich ein bisschen entspannen“, berichtet Julia, 16, die im Stadtpark auf einer Bank sitzt und die Ruhe genießt. Viel los ist auch an der Traisen. Das liegt aber daran, dass derzeit der Müll, den die Frequency-Besucher, hinterlassen haben, weggeräumt werden muss.