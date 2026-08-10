Schwimmerin im Wolfgangsee ums Leben gekommen

Am Wolfgangsee ist am Sonntagabend eine als vermisst gemeldete Schwimmerin nur noch tot aus dem Wasser geborgen worden. Mit Schnorchel ausgerüstete Rettungsschwimmer entdeckten die 68-jährige Urlauberin nach kurzer Suche im Bereich des Badeplatzes „Gamsjaga“ (Gemeinde St. Gilgen) rund sieben Meter vom Ufer entfernt in einer Wassertiefe von 3,5 Metern und brachten sie an die Wasseroberfläche. Sofortige Wiederbelebungsversuche am Ufer durch den Notarzt blieben aber ohne Erfolg.

Wie die Wasserrettung Salzburg informierte, war der Alarm bei den Einsatzkräften gegen 18.50 Uhr eingegangen. Im Einsatz standen die Wasserrettung St. Gilgen, der Tauchzug Nord der Wasserrettung des Landesverbandes Salzburg, die örtlich zuständige Feuerwehr, die Feuerwehrboote St. Wolfgang und Fuschl, die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Salzburg, das Rote Kreuz, der Notarzthubschrauber sowie die Polizei. Was zu dem Unfall führte, ist nicht bekannt. Bereits am vergangenen Mittwoch war eine 85-jährige Frau im Wallersee ertrunken.