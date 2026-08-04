Österreich hat zu wenig Bäder für den Schwimmunterricht

Österreichs Schwimminfrastruktur verfügt über zu wenig Hallenbäder und Wasserflächen für den Ganzjahresbetrieb. Auch die Kapazitäten für Kindergärten , Schulen und Vereine fehlen. Das zeigt eine bundesweite Erhebung des Österreichischen Schwimmverbandes (OSV), die am Dienstagvormittag am Badeschiff in Wien bei einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Zudem gebe es regional teils lange Anfahrtswege sowie eine hohe Auslastung bestehender Hallenbäder.

Zunehmende finanzielle Herausforderungen würden den Gemeinden den Erhalt ihrer Hallenbäder schwer machen. Viele Gemeinden kämpfen laut OSV mit steigenden Betriebs- und Erhaltungskosten, wodurch dringend benötigte Wasserflächen langfristig gefährdet sind, wie die Erhebung zeige. „Bisher gab es eine derartige Wasserflächen-Erhebung in Österreich nicht“, sagte Susanne Polansky, OSV-Bundeskoordinatorin des vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport geförderten Projekts „Learn to Swim“.

Die Erhebung schaffe nun erstmals einen Überblick über die vorhandene Schwimminfrastruktur. Die Datenbank soll Vereinen, Schwimmschulen, Bildungseinrichtungen sowie Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern als Planungsinstrument dienen. „Nur wenn wir wissen, wo Wasserflächen vorhanden sind und wo sie auch fehlen, können wir den Zugang zu Schwimmunterricht auch sichern“, sagte Polansky.

„Jeder soll schwimmen lernen können“

„Rund zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Österreich verfügen über keinerlei Schwimmkenntnisse“, verwies die zuständige Staatssekretärin für Sport Michaela Schmidt auf entsprechende Zahlen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). „Unser Ziel muss es sein, dass jedes Kind in Österreich die Möglichkeit bekommt, schwimmen zu lernen.“ Schließlich sei Schwimmen lebensrettend.