Schwierige Reform des Vormerksystems

Nicht nur 2010, sondern auch drei Jahre zuvor war eine ähnliche Arbeitsgruppe im Verkehrsministerium zum Schluss gekommen, es sei nicht möglich, neue Delikte in das starre System zu integrieren. Ursache dafür war ein Streit im Jahr 2005 zwischen Verkehrsminister Hubert Gorbach und der ÖVP. Am Ende einigte man sich darauf, einen Punkteführerschein einzuführen, der aber nicht so heißen durfte und komplizierter sein musste.

"Ich habe ihn eingeführt, die ernsthaften Delikte werden noch kommen", sagte Gorbach damals zum KURIER. Daran scheiterten sowohl er als auch seine Nachfolger. Nun will Verkehrsministerin Doris Bures die aktuellen "Vorschläge in weitere Überlegungen einbeziehen".