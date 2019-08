Schwerpunkt-Aktion im Rotlichtmilieu brachte 58 Anzeigen in Wien-Liesing

Mittwochnacht startete die Polizei eine Schwerpunkt Aktion im Rotlichtmilieu in Liesing. Mehrere Lokale und der Straßenstrich im Bezirk wurden kontrolliert. Der Einsatz endete nach sieben Stunden mit 58 Anzeigen.

Mit so einer hohen Anzahl rechneten die Beamten nicht, sie mussten sogar Nachschub an Blöcken und Strafzettel anfordern. In fünf Rotlichtlokalen auf der Brunner Straße stellten die Polizisten Verstöße gegen das Melde- und Prostitutionsgesetz fest.

Polizeisprecherin Irina Steirer sagte gegenüber dem ORF: „Der häufigste Grund für die Strafen war die Unterlassung der Meldung der Prostitutionsausübung.“ Die Strafe dafür macht 50 Euro aus. Möglicherweise sei auch der Sommer der Grund, warum wieder mehr Frauen die Prostitution ausüben, da um diese Jahreszeit laut Steiner mehr Kunden erwartet werden. In diesen Monaten häufen sich auch die Beschwerden der Anrainer. 58 Strafen wurden in der Nacht auf Donnerstag ausgestellt und eine Frau angezeigt.