Schwerer Unfall: Bauarbeiter in Klagenfurt von Stahlträger eingeklemmt

Zwei Arbeiter sind auf einer Baustelle in Klagenfurt am Dienstagnachmittag von einem zwei bis drei Tonnen schweren Stahlträger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Laut Polizei löste sich der Träger gegen 15.30 Uhr und stürzte aus zunächst unbekannter Ursache in den vierten Stock eines Gebäudes und klemmte einen 24-jährigen Bauarbeiter aus dem Bezirk Villach sowie einen 38-jährigen Klagenfurter ein.

Beide wurden am Unfallort erstversorgt und mit einem Baustellenkran in Begleitung der Berufsfeuerwehr geborgen. Einer wurde ins Klagenfurter Klinikum, der andere ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Die Polizei startete Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache.