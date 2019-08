Schwangere getötet: Richter verhängt U-Haft über Verdächtigen

Nach dem Mord an einer 31-jährigen hochschwangeren Frau in Feffernitz im Bezirk Villach-Land in der Nacht auf Samstag wurde am Sonntag ein Verdächtiger festgenommen und befragt. Es handelt sich dabei um einen 35-jährigen Kärntner, der die Frau persönlich gekannt haben dürfte.

Dienstagmittag entschied das Landesgericht Klagenfurt, dass über den Verdächtigen Untersuchungshaft verhängt wird. Der Mann musste sich dem Pflichtverhör stellen - zeigte sich aber auch vor dem Richter nicht geständig.

"Indizienkette spricht gegen ihn"

Das Gericht sah das aber anders: "Die Indizienkette spricht gegen ihn", sagt Christian Liebhauser-Karl, Sprecher des Landesgerichts. Mehr Details wollte er vorerst noch nicht verraten.