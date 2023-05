Schwaches Erdbeben am Fuße des Semmering

Bei Breitenstein (Bezirk Neunkirchen) am Fuße des Semmering hat am späten Mittwochnachmittag die Erde leicht gebebt. Die Erschütterungen der Magnitude 2,3 seien im Bereich des Epizentrums schwach verspürt worden, berichtete die GeoSphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst). Schäden an Gebäuden sind nicht bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.