Schutzgebiete in Österreich schon 20 Jahre überfällig

Die schwarz-grüne Landesregierung will auf ÖVP-Druck an dieser Haltung dem Vernehmen nach im Wesentlichen festhalten. Das wurde auch im Koalitionspapier nach den Landtagswahlen im Frühjahr so festgeschrieben. Nachnominierungen soll es demnach nur geben, wenn diese „zwingend notwendig werden“. Wie die EU-Kommission darauf regiert, wird sich am 25. Juni weisen. Da kommt es zum großen Showdown in Brüssel.

Um noch zu einer gütlichen Lösung im millionenschweren Rechtsstreit zu kommen, hat die Kommission in den vergangenen Monaten mit allen Bundesländern einzeln bilaterale Gespräche geführt. In Brüssel kommt es nun zu einer Paketsitzung mit allen Beteiligten.

„Wenn diese Sache nicht ordentlich abgearbeitet wird, wird es zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof kommen“, hatte der oberösterreichische Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner (FPÖ) Anfang des Jahres im KURIER-Gespräch erklärt, was auf dem Spiel steht.

Was Tirol betrifft, fordern Umweltschützer seit Jahren, dass Schwemmländer am Piz Val Gronda in Ischgl sowie die Isel mit ihren Zubringern in Osttirol in ihrer Gesamtheit (und nicht wie von der Landesregierung geplant in Teilen) geschützt werden. „Auch bei den Bergmähdern muss etwas passieren“, ortet Maier Nachholbedarf beim Schutz dieser alpinen Kulturlandschaften.