Schutz vor Terror: Behübschter Granit und Bäume

Stadtbaudirektor Bertram Werle nennt es „security by design“, also Sicherheitsmaßnahmen, die dennoch hübsch sind: „Es soll unauffällig sein. Und auch eine Funktion haben, dass es nicht gleich als Bollwerk verstanden wird.“ Aber ein solches sind die Maßnahmen der Stadt Graz gegen mögliche Terrorfahrten: Neuralgische Straßen und Plätze werden um 600.000 Euro mit Pollern, Granitblöcken und Bäumen geschützt.

Zwar bestehe derzeit „keine konkrete Gefährdung in Österreich“, beruhigt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. „Aber die örtliche Nähe zu Anschlagsorten in Deutschland oder Frankreich mahnt zur Vernunft.“ Zudem hat Graz seine eigene traurige Geschichte mit Amokfahrten: Am 20. Juni 2015 tötete Alen R. drei Menschen und verletzte 100, als er mit einem Pkw durch die Innenstadt raste.

Zunächst bekommen jene Bereiche, in denen sich dauernd viele Menschen aufhalten, Schutzbauten. Das betrifft etwa die Bauernmärkte am Kaiser-Josef-Platz, Lend- oder Geidorfplatz. Dort werden tonnenschwere Granitblöcke verankert. „Sie sollen funktionell sein, aber auch gut ausschauen“, beschreibt Bürgermeister Siegfried Nagl, ÖVP: Als Sitzbänke gestaltet, sollen sie potenzielle Attentäter stoppen. „Auch wenn ein Lkw auf so einen Granitblock stößt, kommt der nicht mehr weiter“, versichert Baudirektor Werle.