Schusswaffen: „Österreich ist der Shootingstar“

Die Nachfrage nach Schusswaffen ist in Österreich ungebrochen. In Wien wurden vergangenes Jahr so viele Waffenpässe wie noch nie ausgestellt.

1009-mal wurde laut Wiener Polizei ein solcher genehmigt. Dazu gibt es 2639 Bewilligungen für eine Waffenbesitzkarte. 2016 waren es 254 sowie 4632 Neuausstellungen. Der Unterschied zwischen den beiden Dokumenten: Nur mit einem Waffenpass ist das so genannte „Führen“ einer Waffe erlaubt.

Österreichweit wurden mit 1. Juli 197.152 Waffenbesitzkarten gezählt, hinzu kamen 74.813 Waffenpässe. Vergangenes Jahr wurde die Millionen-Marke von legalen registrierten Schusswaffen geknackt, mittlerweile sind es mehr als 1.038.816. Spitzenreiter ist dabei Niederösterreich mit 289.462 registrierten Waffen.