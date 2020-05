Schulbus über 70 Meter abgestürzt: Sechs Verletzte

Auf der Heimfahrt von der Schule passierte es: Am Oberwietingberg in Klein St. Paul in Kärnten (Bezirk St. Veit) huschte ein Reh über den Weg, direkt vor einem Schulbus. Der 27-jährige Chauffeur verriss das Lenkrad nach rechts, um einen Zusammenstoß zu verhindern doch die Folgen waren verheerend: Der neunsitzige Bus stürzte 73 Meter über eine Böschung und krachte gegen eine Baumgruppe. Fünf Kinder und der Lenker selbst wurden zum Teil schwer verletzt.