Schüler brauchen 10.000 Likes, um sich Prüfung zu ersparen

Zwei Drittklässler tingelten wie Staubsaugerverkäufer durch die Klassen und rührten die Werbetrommel. Die Aktion verbreitete sich in dem auf sozialen Netzwerken üblichen Tempo wie ein Lauffeuer. Medien sprangen auf. Es folgten Interviews vor einer Kamera und für einen Radiosender. Am Freitag hatten sie bereits 7600 Fans. „Das ist mindestens so lehrreich wie eine Prüfung“, postete ein Unterstützer. „Ich glaube, dass wir kapiert haben, wie Marketing im Jahr 2012 funktioniert“, erzählt Tauber. Irgendwann will er das Hotel seiner Eltern übernehmen. „Mit Marketing hab’ ich dann sicher zu tun.“ Die Schüler und der Pädagoge, der anonym bleiben will, sind vom Erfolg der Aktion überrascht.

Vielleicht sind die Jugendlichen dem Lehrer auf den Leim gegangen. Seit dem Anlaufen der Wette investierten sie jede freie Minute in das Projekt. Hätten sie fürs Lernen mehr Zeit benötigt? Tauber: „Ich glaube, bei einer Prüfung hätten wir nicht so viel gelernt.“