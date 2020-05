Schubhaftzentrum: Volksanwaltschaft prüft Jobteilung

Während sich Politiker anderer Gemeinden gewunden haben, wenn ihr Ort als möglicher Standort für ein Schubhaftzentrum genannt wurde, hat sich Vordernberg freiwillig gemeldet. Die Arbeitsplätze in der Region sind knapp, die Abwanderung groß. In einer Bürgerbefragung vor fast vier Jahren sprachen sich 70 Prozent der Einwohner für das Projekt aus, 60 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Umfrage teil.

Eine Bedingung der Gemeinde war, dass die neuen Arbeitsplätze aus der Region besetzt werden. Bis zu 100 Jobs könnten durch das Zentrum geschaffen werden. Heuer im Juli wurde der Vertrag zwischen Gemeine und G4S unterzeichnet: Er hat ein Volumen von 68 Millionen Euro und läuft 15 Jahre lang. Die G4S fungiert dabei als Generalunternehmer.

Der Auftrag wurde EU-weit ausgeschrieben, doch die Kriterien waren eng gefasst. So musste Erfahrung in Gefängnissen oder Schubhaftzentren vorgewiesen werden, ebenso ein Mindestumsatz. Obwohl elf Interessenten die Ausschreibungsunterlagen anforderten, blieb G4S der einzige Bewerber. Der Probebetrieb startet im Jänner kommenden Jahres. Bis zu 200 Schubhäftlinge werden in Vordernberg untergebracht.