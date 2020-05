Schon 13 Tote bei Unfällen auf Bahnübergängen

Es waren grauenvolle Bilder, die sich am Freitagnachmittag den Einsatzkräften nach einem Zugunfall in Mattighofen (OÖ) boten. Die Wrackteile waren Hunderte Meter weit verstreut, neben den Schienen lag ein Schwerverletzter. Der Mann – er lenkte einen Lkw – dürfte beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs den Personenzug übersehen haben. Er hatte nur 200 Meter weiter in einer Firma Kühlteile geladen. Bei der Kollision wurde das Führerhaus abgerissen, der Schwerverletzte wurde ins Spital geflogen.

Erst am Donnerstag war bei Pitten,NÖ, ein EVN-Mitarbeiter bei einer Kollision mit der Aspangbahn gestorben, zu Pfingsten kamen ein Paar und drei ihrer Kinder in Purgstall ums Leben.

Damit starben heuer bereits 13 Menschen bei Kollisionen mit Zügen. Die Unfälle bestätigen die Statistik: 80 Prozent ereignen sich bei unbeschrankten Übergängen vor allem auf Landes- und Gemeindestraßen. Schnell wird der Ruf nach mehr Sicherheit laut, doch meist führen das Ignorieren von Warnsignalen, Fehleinschätzungen und Unachtsamkeit zu Unfällen. "Wir wissen, dass ein Großteil der Opfer aus der Umgebung stammen", sagt Christoph Feymann vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV).