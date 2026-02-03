Unglaublich: In diesem Lokal kostet das Schnitzel fast 700 Euro

Mit der Inflation sind die Preise in die Höhe geschnellt – besonders spürbar ist dies in der Gastronomie. Ein Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt, dass die Preise in Restaurants um 42 Prozent gestiegen sind. Der Preis für das traditionelle Schnitzel ist in den letzten zehn Jahren ebenfalls stark gestiegen, je nach Region schwanken die Aufschläge zwischen 60 und 80 Prozent. Laut ORF bietet die Bundeshauptstadt das breiteste Preisspektrum – von 3,90 Euro bis 44,90 Euro. Einziger Ausreißer ist das Wiener Nobelrestaurant "Spelunke", wo ein Schnitzel satte 395 Euro kostet.

Rindfleisch aus Japan Nun toppt ein Kärntner Gastronom diesen Preis: Für ein Schnitzel werden hier 699 Euro verrechnet. Im Lokal Peppino wird Wagyu-Rindfleisch verwendet. Wagyu ist eine aus Japan stammende Rinderasse, deren Fleisch sehr zart ist und einen buttrig-nussigen Geschmack hat. Allein der Preis für das Fleisch liegt bei mehreren hundert Euro. Das Fleisch wird mit schwarzem Périgord-Trüffel, Brie de Meaux und Sauspeck aus eigener Herstellung gefüllt – also quasi ein Cordon bleu für fast 700 Euro.