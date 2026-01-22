Man sollte meinen, an einem kulinarischen Klassiker wie dem Wiener Schnitzel gibt es nichts, was verändert werden muss. Vor allem in Wien haben einige Restaurants das „Wiener“ zur Perfektion gebracht und damit zu ihrem Herzstück gemacht. Und dann das: Ein Restaurant in der Hauptstadt serviert das Schnitzel jetzt um sagenhafte 395 Euro. Dass das für Aufsehen sorgt, überrascht nicht und soll sogar ein bewusstes Statement sein.

Luxus-Schnitzel kommt mit Gold und Caviar Es versteht sich, dass es sich beim Gericht namens „Kaiser Franz“, das das Restaurant „Spelunke“ (2. Bezirk, 1 Haube) anbietet, nicht um irgendein Schnitzel handeln kann. Das Filet vom fein marmorierten, hochpreisigen japanischen Wagyu-Rind wird außer mit der klassischen Panade noch mit 23-karätigem Blattgold veredelt. Dazu gibt es neben Petersilerdäpfeln, grünen Salatherzen und Preiselbeeren noch 125 Gramm Royal Caviar Imperial Auslese als Beilage. Dekadent finden das die einen. Einen gelungenen Coup die anderen. Man wolle zeigen, „wie weit man ein vertrautes österreichisches Thema denken kann, ohne es zu verfremden“, so Spelunke-Inhaber Michael Dvoracek in einer Aussendung. Küchenchef Alexander Knelle ging es ums Handwerk. „Uns ging es nie darum, ein teures Schnitzel zu machen, sondern ein außergewöhnlich gutes.“ Eine bewusste, moderne Interpretation soll es sein.