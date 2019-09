Schnee in Tirol, aber keine Angst: Der Herbst wird warm

Am Wochenende ließen das Tief "Ferdinand" und das Italientief "Hans" den zweitwärmsten Sommer der Messgeschichte schnell vergessen. In Tiroler Alpenregionen gingen am Sonntag sogar die ersten Schneefälle nieder. Und zwar nicht nur auf den erhabenen Gipfeln, sondern auch in Kühtai oder im Sellraintal.

Diese Kaltfront hat sich mittlerweile verzogen. "Während sich in Nordeuropa unbeständiges Herbstwetter einstellt, wird in Mitteleuropa der Weg frei für einen Ableger des Azorenhochs", verkündet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.