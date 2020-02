Schmuckenschlager: „Wer essen will, braucht Bauern“

Unterstützungspaket

An den Regierungsverhandlungen war Landeshauptfrau-Stellvertreter und Bauernbundobmann Stephan Pernkopf beteiligt. Er betonte, dass „in den letzten Stunden“ Punkte gegen die Bauern noch wegverhandelt worden wären. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte für ihren Auftritt ein Geschenk mitgebracht. Sie verwies auf Verhandlungen mit Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko und ihrem Vize Stephan Pernkopf, um für die Bauern in NÖ ein eigenes Unterstützungspaket „auf den Weg zu bringen“.

Der NÖ Bauernbund tritt nicht nur mit 72 Kandidaten landesweit für das Bauernparlament in St. Pölten, sondern als einzige Organisation auch mit weiteren 1.509 Kandidaten für alle Bezirksbauernkammern an. Insgesamt sind am 1. März rund 160.000 Personen wahlberechtigt. Derzeit ist in der Vollversammlung neben dem Bauernbund nur noch die FPÖ vertreten.