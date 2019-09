Schlaues Auge soll Unfälle vermeiden

Das System besteht aus fünf Teilen: Kamera, Kontrollbox, Monitor, Blinklicht und Akustikgeber. Eingebaut im Lastwagen soll der intelligente Assistent dem Lenker in unübersichtlichen Situationen präzise Angaben liefern, ob er abbiegen oder die Fahrbahn wechseln kann. Steht eine Person im toten Winkel, bekommt er ein Warnsignal und kann mithilfe des Bildschirms die Informationen nochmals nachkontrollieren. „Die Stärke unserer Entwicklung liegt darin, dass unser selbst entwickelter Kamerasensor in Echtzeit ruhende Objekte wie beispielsweise Mülltonnen am Straßenrand von stehenden Personen unterscheiden kann“, erklärt Traxler.