Schlagerstar mit K.-o.-Tropfen betäubt

Blonde Mähne, eine immer gut gelaunte und Lieder trällernde „Lady in Pink“ – so kennen Volksmusik- und Schlager-Freunde die Kärntnerin Melissa Naschenweng. Eine Woche lang war es jedoch ungewohnt ruhig rund um das Energiebündel; jetzt ist klar, warum: Bei einem Auftritt in Österreich hatte sie offenbar ein Getränk konsumiert, in das K.-o.-Tropfen gemischt worden waren.

„Wieder fit nach Zwangspause“ – mit diesen Worten meldete sich die Sängerin am Montag um 14 Uhr nach einwöchiger Facebook-Absenz bei ihren Freunden und Fans zurück. Die Künstlerin hatte vergangenes Wochenende Gigs in Frankreich und Deutschland absagen müssen. Aufgrund einer Erkrankung, hatte es erst geheißen.

„Etwas“ sei ihr in ein Getränk gemischt worden, verlautbarte sie nun auf Facebook. Ihr Manager, Norbert Lambauer, konkretisiert auf KURIER-Nachfrage: „Es passierte vor einer Woche bei einem Auftritt in Österreich. Wir wollen den Ort nicht nennen, weil der Veranstalter ja nichts dafür kann. Mehrere Fans boten Melissa Getränke an, sie hat eines ohne Bedenken angenommen, und leider waren da K.-o.-Tropfen hineingemischt worden. Melissa spürte eine entsprechende Wirkung.“ Tags darauf habe sie sich von einem Arzt untersuchen lassen. Dieser hätte festgestellt, dass sie betäubt worden wäre. Anzeige habe Naschenweng nicht erstattet, so Lambauer.