Schicksal von drei Mädchen bewegt das Land

Wie der KURIER berichtete, hat das Schicksal drei rumänische Mädchen schwer getroffen. Nach dem Krebstod der Mutter ist auch der Vater in Rumänien todkrank. Seit Februar wohnen Maria Yoana (17), Elena (13) und Georgina Miruna (7) deshalb bei Andrea Roschek in Draßmarkt. Sie hatte die damals 40-jährige Rumänin in der Pannonischen Tafel in Eisenstadt aufgenommen. So hatte sie auch die Mädchen kennengelernt, für die sie seit dem Tod der Mutter nun sorgt. In einem Monat wird Maria Yoana 18. Dann soll sie die Vormundschaft über ihre Geschwister übernehmen. Weil das Gesetz aber vorsieht, dass EU-Bürger nach vier Monaten Aufenthalt in Österreich ein Nettoeinkommen von 1500 Euro oder ein Sparbuch von 20.000 Euro vorweisen müssen, hat der Elternverein die Hilfsaktion "100 Euro für nichts" initiiert. Mit Erfolg. "Nach nur einer Woche sind bereits 8000 Euro gespendet worden", sagt Roschek. Das restliche Geld soll beim Benefizabend am 13. Juni in Eisenstadt eingenommen werden.