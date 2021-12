"Schattenkanzler" ist das Wort des Jahres

Auf Platz zwei mit 2.082 Stimmen landete "Erinnerungslücke". Eine "ironische Untertreibung" für den Umstand, dass sich Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bei der Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss 86 Mal nicht an Fakten erinnern konnte.

Zum Jugendwort des Jahres 2021 wurde "Cringe" gewählt. 2.000 der 8.326 abgegebenen Stimmen entfielen darauf. Das Wort steht für "peinlich", "fremdschämen".

Spruch des Jahres

Ebenfalls sehr knapp ging die Abstimmung zum Spruch des Jahres aus. 4.566 von 11.992 abgegebenen Stimmen hievten "Eli, es ist vorbei!" auf Rang eins in dieser Kategorie. Dabei handelt es sich um den Ausspruch von Ex-Neos Chef Mathias Strolz an Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die in der ORF-Sendung "Im Zentrum" Ex-Bundeskanzler Kurz nach dessen Rücktritt verteidigt hatte.

4.532 Stimmen - nur 34 weniger - votierten für "Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht: Was ist denn jetzt schon wieder passiert?" Dabei handelt es sich um eine Feststellung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einer Fernsehansprache am 8. Oktober zur Regierungskrise.