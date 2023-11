Machete und Pfefferspray: Maskierter überfiel Trafik

Beide flüchteten. Die Trafikbetreiber wurden nicht verletzt, erlitten jedoch einen Schock. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Der maskierte Täter hatte in englischer Sprache Geld von den Geschäftsinhabern, einem 66-jährigen Mann und einer 58-jährigen Frau, gefordert, nannte die Polizei am Sonntag weitere Details. Beide Täter flüchteten in Richtung Scharnitz Dorf. An der Alarmfahndung waren alle verfügbaren Streifen des Bezirkes, des Landeskriminalamts (LKA) sowie der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) beteiligt. Auch die deutsche Polizei wurde alarmiert. In Tatortnähe wurde dabei eine Jacke gefunden, die vermutlich den Tätern zuzuordnen ist.

Der erste Täter wurde als rund 170 bis 180 cm groß und schlank beschrieben. Sein Alter konnte nicht geschätzt werden, jedoch war er mit einem schwarzen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der zweite Täter, der sich vor der Trafik postiert hatte, war mit einem weinroten Oberteil (Sweater) bekleidet und kleiner als sein Komplize.