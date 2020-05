Schäferhund biss 74-Jährige in Kopf

Schwer verletzt wurde eine Pensionistin am Donnerstag bei einer Hundeattacke in Knittelfeld. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war gerade mit ihrem eigenen Terrier-Mischling spazieren, als sich ein belgischer Schäferhund von seinem 52-jährigen Besitzer, der gerade aus dem Auto ausgestiegen war, losriss. Die 74-Jährige wollte ihren Hund schützen, nahm ihn auf den Arm und drehte dem angreifenden Schäfer den Rücken zu. Dieser fiel sie von hinten an und biss sie in den Hinterkopf. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins LKH Judenburg überstellt.

Am selben Tag hatte sich in Kärnten ein ähnlicher Vorfall ereignet. In Villach riss sich ein American Staffordshire von der Leine los. Er ging auf eine 73-Jährige los, die gerade ihren Garten verlassen wollte. Der Hund biss die Frau mehrmals am Bein und im Brustbereich und konnte erst von seinem Besitzer gebändigt werden. Die Frau wurde schwer verletzt.