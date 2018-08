Schächten: Kritik von Muslimen an neuem Erlass

Knapp eine Woche vor Beginn des islamischen Opferfests tritt am 15. August ein Erlass des Sozialministeriums in Kraft, mit dem „illegale Hinterhofschlachtungen“ unterbunden werden sollen. Rituelle, ordnungsgemäß durchgeführte Schächtungen, wie sie laut Gesetz unter bestimmten Auflagen erlaubt sind, seien nicht betroffen, heißt es. So dürfen Schlachtungen nur in von der Behörde dafür zugelassenen Anlagen erfolgen, es muss ein Tierarzt anwesend sein, das Tier sofort nach dem Schnitt betäubt werden.

Bei dem Erlass geht es laut FPÖ darum, eine Kontrolllücke zu schließen. Die Schlachtung von Tieren für den häuslichen Eigenbedarf sei unter bestimmten Bedingungen von der Schlachttier- und Fleischuntersuchung ausgenommen. Dies wurde auf Wunsch der Landwirte seit 2006 so ausgelegt, dass auf die Untersuchung auch verzichtet werden könne, wenn das Tier an den neuen Besitzer übergeben wird und gleich danach in den Räumen des Züchters geschlachtet wird.