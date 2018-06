Schadholz liegt, der Borkenkäfer fliegt

Fast sieben Monate ist es her, dass der Föhnsturm Yves über Kärnten fegte und 550.000 Festmeter Schadholz hinterließ. Seitdem sind die Waldbesitzer vom Pech verfolgt: Erst durften sie das Holz nicht abtransportieren, jetzt können die Sägewerke die Kapazitäten nicht stemmen. Indes steigt die Gefahr des Borkenkäferbefalls.

Monatelang war die Aufarbeitung des Schadholzes in den von Yves betroffenen Gebieten in Süd- und Unterkärnten unmöglich. Minusgrade in den Nächten und Tauwetter an den Tagen sorgten dafür, dass Bürgermeister Fahrverbote für die schweren Holz-Lkw erließen, um die Straßen zu schonen. Seit April würde der Transport ungehindert laufen – wenn ihn nicht die Sägewerke stoppen müssten. „Es ist schwierig, die Takte an die Sägewerke anzupassen. Sie können die Mengen an Holz nicht aufnehmen“, sagt Johannes Thurn-Valsassina, der Präsident des Kärntner Forstvereins. „Im ersten Quartal des Jahres hatten wir zu wenig Holz, momentan viel zu viel“, bestätigt Christoph Kulterer, Chef des Sägewerks Hasslacher. Kulterer: „Die Angestellten machen Überstunden, wir haben sogar Zusatzschichten an Samstagen eingeschoben. Ich verstehe, dass die Bauern wegen dem Borkenkäfer unter Druck sind, aber unsere Kontingente sind begrenzt.“