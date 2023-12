Stichflamme in Sauna: Drei Gäste bei Aufguss verletzt

Bei einem Aufguss in einer Sauna in Dornbirn ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei wurde irrtümlich unverdünnter Vorlauf verwendet, was eine Stichflamme auslöste. Drei Person erlitten Verbrennungen, eine davon schwere.

➤ Mehr lesen: Feuerwehren löschten Sauna-Brand

In der Sauna hatten sich 16 Personen befunden, ein Saunagast bereitete den nächsten Aufguss vor. Aufgrund eines Kommunikationsproblems habe er die Flasche mit Vorlauf direkt auf den Saunaofen geleert, hieß es. Die Stichflamme wurde von der Saunadecke zur Seite abgeleitet.

Verbrennungen am ganzen Körper

Eine Person erlitt Verbrennungen am ganzen Körper und wurde mit Rettung und Notarzt in den Schockraum des Landeskrankenhauses Feldkirch gebracht.

➤ Mehr lesen: Aktuelle Berichte aus der Chronik

Ein Saunagast zog sich Verbrennungen am linken Arm, ein weiterer am linken Ohr zu. Die restlichen Personen in der Sauna trugen augenscheinliche Blessuren davon, die jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten.