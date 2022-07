Salzburgs Sozialbericht für 2021: „Netz noch dicht genug“

Der Bericht umfasst 180 Seiten, gespickt mit Daten, Fakten, Tabellen und Grafiken. Hinter dem Konvolut an Zahlenmaterial verbergen sich auch viele Schicksale von Menschen, die an der Armutsgrenze leben.

Insgesamt 458 Millionen Euro flossen aus dem Landesbudget 2021 in den Sozialbereich. Der Löwenanteil davon ist „Pflege und Betreuung“ mit knapp der Hälfte der Kosten. Große Sorge in allen Sparten der Pflege, egal ob stationär oder mobil, ist der eklatante Personalmangel. Und das, obwohl 2021 eigentlich etwas mehr Mitarbeiter zur Verfügung standen als vor fünf Jahren. In Pflegeheimen waren es zuletzt 2.268 Mitarbeiter (2017 noch 2.170) und bei mobilen Diensten 737,6 (2017 noch 685,5.)

„Der Bedarf steigt und beim Personal bleiben wir auf einem ähnlichen Niveau“, so Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne). Und er betont: „Wir haben auch eine demografische Krise. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Das schlägt sich in nahezu allen Bereichen durch.“ Das Land habe zuletzt auch in Sanierungen in den 75 Seniorenhäusern investiert. Als Zukunftsmodell gelten Hausgemeinschaften, um für Bewohner ein möglichst gewohntes Leben zu gestalten.