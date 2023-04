Salzburgerin hinderte Bekannten mit Messer am Verlassen der Wohnung

Eine 42-jährige Salzburgerin hat in der Nacht auf Sonntag einen Bekannten mit vorgehaltenem Messer am Verlassen der Wohnung im Stadtteil Elisabeth Vorstadt gehindert. Zudem soll sie eine Flasche nach ihm geworfen haben, die den 29-Jährigen an der Stirn traf und er dadurch leicht verletzt wurde.