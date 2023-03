Salzburger Patient erhielt Hinterhauptprothese aus 3D-Drucker

„Mir geht es blendend“, strahlt der Salzburger Rainer Trummer (55), der als erster Patient im Expertisezentrum für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Uniklinikums eine Hinterhauptprothese aus dem hauseigenen 3D-Drucker implantiert bekam.

Der Informatiker litt an einer Fehlbildung des Hinterkopfes, die durch eine vorzeitige Verknöcherung im Kindesalter entstanden war. Die sogenannte Kraniosynostose bedeutete für ihn auch einen langen Leidensweg. "Das Schlimmste waren früher die Hänseleien der anderen Kinder", erzählt der 55-Jährige, der lange versuchte, die Fehlbildung mit den Haaren zu überdecken. Doch dann kam der Haarausfall.

Monatelanger Planungsprozess

Alexander Gaggl, Vorstand an der Klinik, und sein Team aus Medizinern sowie IT-Technikern rund um Werner Wurm bereiteten in monatelanger Planung alles vor. "Wir sind ein eingespieltes Team: Er operiert und ich halte still", meinte der Patient nur sechs Wochen nach der spektakulären Premiere gut gelaunt.