Salzburger FPÖ-Streit noch lange nicht bereinigt

Prompt folgte eine Antwort von Schöppl. Diese Behauptung von Schnell, Tadler wieder in die FPÖ aufzunehmen, sei die Unwahrheit, ließ er in einer Pressemitteilung ausrichten. "Wahr hingegen ist, dass wir ehemalige BZÖ-Politiker wie Erich Tadler und andere niemals in die FPÖ zurückkehren lassen werden", sagte Schöppl. Schnell wolle lediglich Unfrieden stiften – ein leicht durchschaubares Manöver und ein Verhalten, das sich von selbst richte. "Das zeigt lediglich, wie wichtig und richtig der Neustart der Freiheitlichen in Salzburg war", setzt Schöppl nach.

Unterdessen schaltete sich Generalsekretär Herbert Kickl in die Diskussion ein. "Auch wenn es Herrn Schnell nicht in sein Verschwörungsdenken passt, möchte ich festhalten, dass für Personen wie Naderer, Tadler und Co. kein Platz in der FPÖ ist. ", betonte Kickl.

Helmut Naderer selbst sagte indes auf Nachfrage, dass man ihn bereits gefragt habe, ob er zur FPÖ zurückkehren wolle. Er habe aber abgelehnt. "Ich habe mit Grün und Schwarz ein Regierungsprogramm unterschrieben. Das halte ich ein."