Salzburger Altstadt nun Bettler-Sperrzone

Eine Bettlerin sitzt mit einemunter demBrückentor am Salzburger. Sie wird von einem Passanten wüst beschimpft – in einem kurzen Moment sieht man, wie betroffen sie ist. Daraufhin lächelt sie den nächsten vorbeiziehenden Passanten freundlich zu, als wäre nichts gewesen. Begegnungen dieser Art wird die Bettlerin dort künftig nicht mehr erleben, denn derist einer der beliebten Plätze in der Stadt Salzburg , an dem seit Dienstag das umstrittene, sektorale Bettelverbot gilt. Polizeistreifen und Sozialarbeiter derCaritas klären Bettler in den nächsten drei Wochen mit zweisprachigen Infoblättern (siehe Faksimile) auf, wo das Betteln künftig untersagt ist.