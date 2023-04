Salzburg-Wahl Neos-Spitzenkandidatin Klambauer: "Populisten haben dazugewonnen"

Klambauer: Regierungsparteien in Salzburg abgestraft

Das Ergebnis sei bedauerlich für die Menschen, die sich in der lösungsorientierten Mitte der Gesellschaft sehen. "Mit ein Grund war die fehlende Abgrenzung des Landeshauptmanns hin zu den Rändern, weg von der Mitte", erklärte sie. Anders als in Niederösterreich oder Tirol, wo es bei den jüngsten Landtagswahlen leichte Zugewinne für die Neos gab, habe man in Salzburg gesehen, dass die Regierungsparteien abgestraft worden sind. "Nur bei uns war der Spielraum nicht so groß, wie bei den anderen Parteien."

"Es war für uns die erste Periode im Landtag, und das gleich in der Landesregierung. Wir hätten gerne weitere Schritte gesetzt." Man habe nun aber Lehrgeld für fehlende Strukturen und fehlende Kommunikation bezahlt, werde das aber in Zukunft ambitioniert und beschleunigt vorantreiben.