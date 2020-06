Vizestadtchef startet neuen Anlauf für Bettelverbot

Harry Preuner gibt nicht auf. 2013 ist der Salzburger Vizebürgermeister ( ÖVP) mit seinem Vorschlag zu Bettelverbotszonen im Gemeinderat abgeblitzt, jetzt hat er seinen Entwurf überarbeiten lassen und startet einen neuen Anlauf: In großen Teilen der Altstadt – u.a. in der Getreidegasse und am Makartsteg – soll auch das stille Betteln zwischen 8 und 19 Uhr verboten sein. "Durch die Limitierung auf die Geschäftszeiten ist gewährleistet, dass die Menschen an viel frequentierten Plätzen nicht beeinträchtigt werden", erklärte er bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Diese Möglichkeit hätten die Gemeinden im Rahmen einer Verordnungsermächtigung des Landes. Nur: Genutzt hat sie bisher niemand. Das Gegenargument lautet stets, dass Verbotszonen verfassungswidrig seien, weil Betteln ein Menschenrecht ist.