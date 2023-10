Salzburgerin überfiel wegen Drogenschulden Tankstellen: Vier Jahre Haft

Eine 43-jährige Salzburgerin ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg wegen zweifachen schweren Raubes zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die unbescholtene Frau verübte im April 2023 bewaffnete Überfälle auf zwei Tankstellen im Flachgau.

Beim ersten Coup am 19. April in Thalgau flüchtete sie ohne Beute, beim zweiten am 20. April in Eugendorf entkam sie mit rund 2.000 Euro Bargeld. Beim Prozess war sie reumütig geständig. Als Motiv nannte sie Drogenschulden.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil weder die Staatsanwältin noch die Verteidigerin eine Erklärung abgegeben hatten.